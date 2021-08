Medemblikse feestweek Rondom gaat niet door, harddraverij nog wel op de kalender

De Medemblikse feestweek Rondom - oftewel alle activiteiten rondom de harddraverij - gaan dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie gisteren besloten. "Het hoogtepunt is drie dagen feest in een tent", vertelt Rondom-voorzitter Hans van Woerkom. "Dan lopen er tweeduizend mensen rond. Vrijdag kregen we tijdens de persconferentie te horen dat dat niet mocht." Over het doorgaan van de kortebaandraverij op 20 september is nog geen besluit genomen.

De Rondom-festiviteiten stonden gepland van 15 tot en met 20 september. Het kabinet liet afgelopen vrijdag in een persconferentie weten dat er - met een slag om de arm - op 20 september meer versoepelingen komen.

Dat gaf voor de organisatie van Rondom de doorslag om de stekker eruit te trekken. "Het was alles of niets", vertelt voorzitter Hans van Woerkom. "Op andere locaties hebben we randactiviteiten. We hebben gekeken of dat wel door kon gaan, maar we denken dat de geest dan uit de fles is. Dat je dan niet in de stemming komt."

Naast de feesttent als grote publiekstrekker, is er onder meer een puzzeltocht, playbackshow en zou er dit jaar een stadsbrunch komen in de winkelstraat.

Het evenement gaat voor de tweede keer niet door en dat is een 'grote teleurstelling' in Medemblik, vertelt Van Woerkom. Dat inwoners betrokken zijn bij het evenement, blijkt uit de driehonderd Medemblikkers die als vrijwilliger meehelpen aan het Rondom-weekend. "Iedereen zegt: 'volgend jaar gaat het écht gebeuren'. En dat is hartverwarmend, want niemand stopt ermee", vertelt Van Woerkom.

Harddraverij

Op de derde maandag van september is het traditiegetrouw ook harddraverijdag in Medemblik. Of deze kortebaanwedstrijd in de Nieuwstraat doorgaat is nog niet bekend. Het evenement staat gepland op 20 september, precies op die datum wil het demissionaire kabinet ook versoepelen.

"Het zou dus kunnen betekenen dat wij de harddraverij kunnen organiseren", zegt Hans Nipshagen, voorzitter van harddraverijvereniging Prins Hendrik. "We maken alles klaar voor een harddraverij op 20 september, maar waarschijnlijk is er pas op 17 september meer duidelijkheid."