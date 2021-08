Luchtalarm in delen van 't Gooi te horen, blijkt een foutje

Het alarm ging even na 11.00 uur af in de hele veiligheidsregio waar Utrecht in ligt. Dat meldt die veiligheidsregio aan RTV Utrecht. Er werd aan een van de palen gewerkt, en tijdens dat onderhoud gingen per ongeluk alle palen in de hele regio af.

Volgens de veiligheidsregio is er geen sprake van gevaar. Ze kunnen nog niet verklaren hoe dit kon gebeuren.

Alleen gehoord

De brandweer Gooi- en Vechtstreek laat weten dat in 't Gooi zelf geen luchtalarm af is gegaan. Wel kregen ze meerdere bezorgde telefoontjes van mensen die langs de provinciegrens met Utrecht woonden.