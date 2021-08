Driedubbelpech voor Ibizamarkt door harde wind: "Bezoekers wilden reiskostenvergoeding"

Manon wilde de markt vrijdag heel graag door laten gaan maar toen ze op de boulevard aankwam, waaide het toch harder dan gedacht. "In het dorp zelf was het praktisch windstil, maar daar op de boulevard waait het gewoon echt te hard om die kraampjes op te zetten. We zijn geen groentemarkt met zware kisten."

Manon moest vrijdag de ondernemers teleurstellen die al uit het hele land onderweg waren. "Dat is natuurlijk echt niet leuk, we hadden allemaal graag gewild dat we een mooie markt hadden staan vrijdag." Het teleurstellen van de bezoekers vindt Manon al helemaal niet leuk. "We staan al voor het vijfde jaar in Zandvoort en hebben bezoekers uit het hele land, ze komen zelfs uit Limburg en Assen. Zelfs Duitsers boeken een hotel in Zandvoort om naar onze markt te komen."

Heftig

Veel bezoekers begrijpen dat Manon geen keuze had, maar sommige bezoekers reageerden een beetje heftig in haar ogen. "Sommigen wilden gewoon reiskostenvergoeding, omdat de markt niet doorging. Ja, dat gaat me wel echt te ver."

Manon overweegt om voortaan geen vooraankondigingen van de markt te plaatsen om teleurstellingen te voorkomen. Ook denkt ze na over een plan B en wil ze kijken naar uitwijkmogelijkheden naar het centrum van het dorp.

Komende vrijdag staat de volgende en tevens laatste Ibizamarkt van deze zomer in de planning op boulevard De Fauvage. "Ik hoop echt dat het weer het toelaat, want dit is onze laatste mogelijkheid voordat de Formule 1-festiviteiten beginnen."