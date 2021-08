Klok in voormalige kerktoren Wijdenes wordt pas volgende maand gerepareerd

De klok van de voormalige kerktoren in Wijdenes zal waarschijnlijk pas volgende maand worden gerepareerd. De klok staat al sinds half juli stil, maar het bedrijf dat dit kan oplossen is nog tot het einde van de maand gesloten.

De klok stond in mei en juni ook al twee keer stil. Beide keren was het probleem snel verholpen, maar nu is er sprake van een groter mechanisch probleem aan het uurwerk.

Rijksmonument

De toren is rond 1500 gebouwd en het metselwerk van het koor dateert mogelijk uit de vijftiende eeuw. Sinds 1616 was de kerk in gebruik. Zowel de toren als de kerk zijn een rijksmonument. Het kerkgebouw wordt nu gebruikt als muziekstudio en woning.

De verwachting is dat het probleem zal worden verholpen zodra het bedrijf weer geopend is.