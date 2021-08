Witte meerkoet in centrum van Amsterdam: "Die zie je niet vaak!"

Een opvallende dobberaar in het water van de Kattenburgervaart in Amsterdam-Centrum. De witte meerkoet die zich daar genesteld heeft trok de aandacht van Niek Adamse tijdens een wandeling. "Hij is wit en daar valt je oog vrij snel op.

Vogelaar Arjan Dwarshuis is ook onder de indruk, maar extreem zeldzaam is het niet geeft hij aan. "Als het een albino was geweest dan wel", vertelt hij. "Maar deze meerkoet heeft leucisme en dat is een tekort aan pigmentcellen waardoor er witte plekken in het verenkleed ontstaan. En dit beest is bijna helemaal wit, dus dat is wel bijzonder. Ik heb één keer eerder zo'n witte meerkoet gezien."

Meerkoeten met deze aandoening komen vaker voor, maar ondanks dat is het volgens de vogelexpert wel interessant om het dier zo middenin de stad te zien.

'Dacht even aan een kip'

Niek Adamse is vogelliefhebber en zag nooit eerder zo'n meerkoet. Hij tipte NH Nieuws/AT5 direct bij thuiskomst. "Ik loop hier, kijk in het water en zie ineens een witte vogel", aldus de tipgever. "Ik dacht aan een eend, dat was het niet. Dus toen dacht ik even aan een kip, maar dat was het ook niet. Het bleek gewoon een meerkoet. Maar een witte, die zie je niet zo vaak."

Rondvraag in de buurt maakt duidelijk dat de niet-alledaagse vogel al veel langer ronddobbert in het water. "Hij zit hier al jaren", vertelt een buurtbewoner op haar balkon met zicht op het water. "En dan kijk ik wat 'ie allemaal aan het uitvreten is natuurlijk, maar volgens mij weet hij zelf niet wat hij is. Hij krijgt geen connectie en dat vind ik zo zielig, maar ja, de natuur is de natuur."

Agressiever dan soortgenoten

Volgens de vogelaar is dat kenmerkend voor de witte meerkoet. "Wat je ziet bij leucistische vogels is dat ze agressiever zijn en harder van zich afbijten", legt de expert uit. "De reden is omdat ze het zwaarder hebben, want ze kunnen minder makkelijk een partner vinden. Dus ze worden sneller buiten de groep geplaatst en kunnen moeilijker aan voedsel komen."