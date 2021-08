Opnieuw woningoverval met mes in Amsterdam na verkoop laptop

Nog geen 24 uur nadat er een verkoper van een laptop gewond is geraakt bij een woningoverval in Amsterdam, is er in de hoofdstad opnieuw een overval gepleegd in een woning bij iemand die zijn laptop wilde verkopen. Dit keer gebeurde dat in de Rijswijkstraat in Nieuw-West. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Twee verdachten zijn aangehouden.