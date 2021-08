Ingebroken bij St. Urbanuskerk en pastorie Ouderkerk aan de Amstel

Terwijl pastoor Brussee door het huis liep om de inbreker te zoeken, hoorde zijn dochters van 7, 10 en 16 jaar oud iemand wegvluchten via het grindpad. Later bleek de dief uit het raam te zijn gesprongen. "Hij heeft het geld gestolen uit het bakje bij de kaarsen, dat was hooguit 30 euro. Ook heeft hij geld en sieraden met emotionele waarde gestolen uit de pastorie, het huis naast de kerk."

"We zijn er erg van geschrokken", vertelt de pastoor. "Vooral mijn dochters, we hebben hem toch gehoord. De jongste van 7 vindt het best een eng idee dat het een vrijstaand huis is. Er zijn geen directe buren." Nu, bijna een week later, gaat het steeds iets beter. "We zijn ook bezig om alles beter te beveiligen."

Gebroken enkel

Bij zijn sprong uit het raam brak de dief waarschijnlijk zijn enkel. "Er zaten mensen in een bootje die hem weg hebben zien hinken. Via via hoorde ik dat hij zijn enkel heeft gebroken bij de sprong, zelf 112 heeft gebeld en geholpen in het AMC-ziekenhuis", vertelt Brussee. Toch is er nog niemand opgepakt voor de inbraak en dat wekt zijn verbazing.

"Het ziekenhuis mocht zijn identiteit niet openbaar maken, waardoor de politie hem niet op kon pakken. Dat heeft te maken met de bescherming van persoonsgegevens. Het is meer dan jammer en heel gek dat deze mensen zo beschermd worden."