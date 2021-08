Schonere stranden met hulp van robots: "Ze zijn vooral gericht op klein afval"

Op het strand van Zandvoort reden vandaag twee kleine robots rond die afval kunnen detecteren. Het is de bedoeling dat de robots gaan helpen bij het herkennen en opruimen van zwerfafval op de stranden. Maar ze zijn nog niet zo slim en hebben daarom hulp nodig van het publiek. "We vragen mensen om mee te helpen bij het labelen van afval op foto's via onze app, zodat de robots slimmer worden en afval beter gaan herkennen", vertelt Edwin Bos van Techtics.

De robots zijn ontwikkeld door Techtics, een start-up uit Den Haag. Het bedrijf wil bijdragen aan een betere wereld middels technologie en is zo bezig met de ontwikkeling van strandrobots die kunnen helpen met het opruimen van afval. Vorig jaar kwam de grote BB-robot (BeachBot) al uit die daadwerkelijk afval kan opruimen en nu moeten de kleinere Mapp-robots daarbij gaan helpen door het afval te detecteren. "Het grote afval wordt vaak wel opgeruimd op stranden door bijvoorbeeld tractoren, maar het kleine afval zoals sigarettenpeuken blijft vaak liggen. Deze robots zijn vooral gericht op klein afval omdat ook dat opgeruimd moet worden."

Hulp

Deelnemers van de Beach Clean-up toer in Zandvoort kregen uitleg over de helpende hand van de robots en zijn enthousiast. "Ja ik vind het helemaal een super idee", vertelt een deelneemster. "Ik doe al zeven jaar mee met de Beach Clean up en het is heel veel bukken, dus deze robot is een mooie uitvinding."

Ze krijgt samen met een andere vrouw uitleg over hoe ze de robot kunnen helpen en dat is eenvoudiger dan gedacht. "Die robot maakt een plaatje en die identificeer je dan via de app of website. Dus dat is bijvoorbeeld een sigarettenpeuk. De robot kan dan de volgende keer identificeren wat het is."

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kleine robot die afval detecteert, gaat communiceren met de grote robot die het dan moet gaan opruimen. Maar dat is nog toekomstmuziek, vertelt Edwin. "We hopen nu bij te dragen aan meer bewustwording over zwerfafval en aan de andere kant hopen we dat we met deze robots betere monitoring kunnen doen en dus in kaart kunnen brengen wat er ligt."