Eerste krachtmeting voor VOC en VZV in oefentoernooi

Na anderhalf seizoen stil te hebben gestaan, maken de Noord-Hollandse handbalclubs zich weer op voor het nieuwe eredivisie-seizoen. De laatste drie seizoenen voor corona kroonde het Amsterdamse VOC zich tot kampioen van Nederland, terwijl verderop in de regio VZV uit ‘t Veld indruk maakte in de Europa Cup. Tijdens een oefentoernooi in het Overijsselse Raalte troffen beide ploegen elkaar dit weekend.