Eerste krachtmeting voor handbalsters VOC en VZV in oefentoernooi

Na een onderbreking van anderhalf seizoen zijn de Noord-Hollandse handbalclubs vol goede moed begonnen met de voorbereiding op het nieuwe eredivisie-seizoen. Het Amsterdamse VOC en VZV uit 't Veld troffen elkaar dit weekend tijdens een oefentoernooi in Raalte.

Eredivisionist Kwiek organiseerde het mini-toernooi en ook de Duitse Tweede Bundesliga-club Werder Bremen was aanwezig. Het betekende de eerste echte krachtmeting voordat het nieuwe eredivisie-seizoen volgende maand weer begint.

Balans opmaken

Regerend landskampioen VOC heeft de selectie aardig bij elkaar weten te houden. Slechts twee speelsters zijn vertrokke, terwijl Laura Zeldenthuis terugkeerde na een jaar in Frankrijk te hebben gespeeld. "Het is een jonge ploeg, maar ik denk dat we er redelijk op staan", zegt VOC-trainer Rachel de Haze.