Mogelijke kunstroof bij Zaanse Schans: schoten gelost en verdachten gevlucht

Aan het Schansend in Zaandam, waar de Zaanse Schans ligt, is vanmorgen rond 10.35 uur geschoten. Getuigen zeggen dat het mogelijk zou gaan om een kunstroof. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Twee verdachten zouden op een zwarte scooter gevlucht zijn.

Kunstdetective Arthur Brand zegt op Twitter dat de twee een waardevolle Monet hebben geprobeerd te stelen. Het lijkt erop dat het schilderij in veilige handen van het museum is.

Volgens verslaggever Tom van Midden staan er veel verwarde toeristen voor de deur van het museum, dat eigenlijk gewoon open zou zijn vandaag. Op de deur hangt een briefje waarop staat dat het museum 'vanwege omstandigheden' gesloten is.

Agenten zoeken naar een witte man met een grijze helm, hij draagt een spijkerbroek. Ook wordt er gezocht naar een getinte man met een baard, die donker gekleed is. Het tweetal is weggereden op een zwarte scooter, die inmiddels teruggevonden is aan de Zuiderweg.