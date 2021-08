Ten Hag genoot van eerste helft: "Het Ajax dat je graag wil zien"

"Er was ontzettend veel beweging en ontzettend veel diepgang", zegt Ten Hag over de flitsende eerste 45 minuten van zijn ploeg. "Er was ook heel veel druk naar voren als we de bal niet hadden. Ik denk dat de tegenstander in die fase wat overvraagd werd, met als gevolg heel veel kansen en vijf mooie goals. Dat is het Ajax dat je wil zien."

Waar supporters stiekem al hoopten op een absolute monsterscore, viel het in de tweede helft wat tegen, zag ook Ten Hag. "Over die tweede helft kan ik kort zijn: dat was een stuk minder. Dat is hoe je het eigenlijk niet wil zien. Het gaat erom dat je die gretigheid en dat goede spel vasthoudt."