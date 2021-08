Geweldige eerste helft leidt Ajax naar ruime overwinning bij seizoenstart

Met speels gemak heeft Ajax vanavond de eerste competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Amsterdam werd het gepromoveerde NEC in de eerste helft helemaal weggespeeld: 5-0. Na rust kwamen daar geen doelpunten meer bij.

Eigenlijk was er na tien minuten al geen sprake meer van een wedstrijd. Het stond toen al 2-0 door goals van Sébastien Haller (volley) en Noussair Mazraoui (snoekduik). Ajax zette NEC direct onder druk, waardoor de Nijmegenaren de bal steeds snel kwijt waren.

3-0 binnen een kwartier

Bart van Rooij deed vervolgens zelf een duit in het zakje door in eigen doel te scoren. Hij speelde de bal met zijn borst te scherp terug op keeper Mattijs Branderhorst. De NEC-doelman leek de bal nog van de lijn te halen, maar de VAR zag dat het een doelpunt was.

Dusan Tadic liet vijf minuten later van zich spreken door verwoestend hard uit te halen na een corner. De Serviër zag tot zijn genoegen dat zijn vlammende schot doel trof. Er stonden toen nog niet eens twintig minuten op de klok in de jarige Johan Cruijff Arena. Voor Rogier Meijer, de trainer van NEC, was dat het signaal om al verdedigend te wisselen.

