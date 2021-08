Vergisontvoering Cruquius lijkt gevolg onderschepping 1.899 kilo cocaïne in Antwerpen

De politie vermoedt dat de ontvoering van een 56-jarige man in Cruquius te maken heeft met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De politie is het verband op het spoor gekomen doordat de persoon die eigenlijk het doelwit was, zich heeft gemeld bij de politie.

Op 28 juli werd een grote lading cocaïne van 1.899 kilo onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador.

Volgens het Openbaar Ministerie en de politie zou de vergisontvoering te maken kunnen hebben met deze vangst.

De politie in Rotterdam is daarom onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar de vergisontvoering in Cruquius. "Op dit moment zit een groot rechercheteam op de zaak. Het team heeft nauw contact met de politie uit Noord-Holland", schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht.

Ontvoering

De 56-jarige Hoofddorper werd donderdag 5 augustus in Cruquius uit een auto getrokken en ontvoerd. Na zes dagen werd hij teruggevonden in Delft. Hij werd daar door de ontvoerders op de Van Assendelftstraat uit een auto gezet. Volgens een van de bewoners van de straat had de man ducttape om zijn hoofd en armen.

"Hij riep: bel alsjeblieft de politie, ik ben ontvoerd. Ik vond het een beetje raar, maar ik heb de politie gebeld en ben uiteindelijk naar beneden gegaan", zegt de Delftse tegen Omroep West.

Vergissing

Volgens de politie was de man uit Hoofddorp mishandeld door de ontvoerders en moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer bij zijn familie. De politie gaat er nog steeds van uit dat de ontvoerders zich in hun doelwit hebben vergist en de verkeerde man hebben ontvoerd.

Op de avond van de ontvoering hield de politie in Gouda al zes mannen aan. Zij zitten nog vast en verschijnen aanstaande woensdag voor de raadkamer.