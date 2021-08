Medemblikkers ontvangen brief voor deelname aan veiligheidsonderzoek

De gemeente Medemblik heeft deze maand aan 1038 willekeurige Medemblikkers een brief gestuurd met daarin de Veiligheidsmonitor. In dit onderzoek worden de ontvangers onder andere bevraagd over criminaliteit, onveiligheid en rommel op straat.

Volgens de gemeente ontvangen de willekeurige burgers binnenkort per post een uitnodiging van onderzoekbureau I&O Research. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2022 verwacht.

