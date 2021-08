Arrestatieteam rukt uit in Zandvoort: 'Uiteindelijk weinig aan de hand'

"We kregen een melding van een woningoverval waarbij ook geschoten zou zijn", vertelt een woordvoerder van de politie. "Dus hebben we alle veiligheidsmaatregelen genomen en is er een arrestatieteam naar de woning gegaan." Er werd ook een politiehelikopter ingezet.

Eenmaal bij het huis aangekomen, bleek er volgens de woordvoerder weinig aan de hand te zijn. "Wat er wel is gebeurd, dat wordt nog onderzocht." Er is uiteindelijk niemand aangehouden en er raakte ook niemand gewond.