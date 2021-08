Clubs starten kort geding tegen overheid: "Dit is rechtsongelijkheid"

Het Overleg Amsterdamse Clubs, Nachtbelang en Koninklijke Horeca Nederland spannen een kort geding aan tegen de overheid omdat de clubs nog tot zeker 1 november dicht moeten blijven. Ze vinden de gedwongen sluiting niet uit te leggen.

"Het doet echt pijn", zegt Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Amsterdam en eigenaar van onder meer club Disco Dolly. Hij heeft contact met een groot aantal clubeigenaren in de stad. "Iedereen is teleurgesteld, woest, een combinatie van alles." Evers spreekt van rechtsongelijkheid. "Voor alles en iedereen is testen voor toegang, maar de enige subfactor is dat de nachtclubs zijn uitgezonderd." Een advocatenkantoor is al met de voorbereiding van het kort geding bezig. Dat wordt maandag aangevraagd, naar verwachting kan het dan binnen een paar weken plaatsvinden.

Quote "Dit gaat niet over gezondheidsbeslissingen betwisten, zoals bij rechtszaken in het verleden" Pim Evers, KHN Amsterdam

"We hebben vooraf laten polsen: dit gaat niet over gezondheidsbeslissingen betwisten, zoals bij rechtszaken in het verleden", zegt Evers. "Dit gaat echt over ongelijkheid. Dit advocatenkantoor zegt, dit is echt ongelijkheid, een hele andere zaak." Na de versoepelingen op 26 juni, waarbij onder meer de clubs open mochten, steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen naar ruim tienduizend per dag. Toch vindt Evers niet dat zijn sector daar vooral verantwoordelijk voor was. "Als je kijkt hoe jongeren zijn los gegaan. Het is maar de vraag waar die besmettingen gebeurd zijn."

Quote "Het was juist, zeker als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt, het moment om ADE te vieren" PIM EVERS, KHN AMSTERDAM

Het Amsterdam Dance Event (ADE) zou in de derde week van oktober plaatsvinden, maar met gesloten clubs valt die editie in het water. Evers: "Het was juist, zeker als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt, het moment om ADE te vieren. Het is ook een conferentie, dat de wereld weer naar Amsterdam kijkt." Wat de organisatie van ADE gaat doen is nog niet bekend. Een woordvoerder zegt dat er nog met externe organisatoren overlegd wordt. Nieuwe variant Evers heeft er geen vertrouwen in dat de clubs op 1 november wel open mogen. "Misschien is er dan wel weer een nieuwe variant." In whatsappgroepen met clubeigenaren heerst ook geen optimisme, zegt Evers. "Er is niet eens een openingsplan. In principe ben je vogelvrij. November is ongeveer wanneer de griep weer begint, wordt er al in de appgroepen gezegd." Dutch Nighttime Alliance (DNA), een samenwerkingsverband tussen onder meer nachtburgemeesters, heeft al aangegeven de clubs te steunen bij het kort geding. Slecht nieuws Ook de festivalorganisatoren kregen vanavond slecht nieuws te horen. Het hoger onderwijs kan op 30 augustus wel open zonder de anderhalve meter afstand, het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer moeten op 20 september geschrapt worden. Premier Rutte en minister De Jonge benadrukten wel dat de voorgenomen versoepelingen niet zonder risico en daardoor dus ook niet zeker zijn.