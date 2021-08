Belastingontduikers opvallend vaak in het rijke Blaricum en Bloemendaal

Niet in de grote steden of op het platteland, maar in de rijke buurten van Blaricum en Bloemendaal zitten opvallend veel belastingontduikers. Dat blijkt uit een onderzoek van van het Centraal Planbureau en de Amerikaanse universiteit Berkeley. De zwartspaarders in de Gooise gemeenten sluisden hun geld vooral weg naar Zwitserland.