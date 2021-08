Zaanse streetjumper gaat viral met sprong van vijf meter over gracht

Het vergt wat lef, maar dan heb je ook wat. De 18-jarige Zaankanter Tycho Dekker waagde gisteren een sprong van vijf meter over de gracht in het centrum van Zaandam. Binnen no time stond hij op Dumpert , waar de video meer dan honderdduizend keer werd bekeken. "Ik heb echt superveel reacties gehad, niet normaal", zegt de streetjumper tegen mediapartner RTV Zaanstreek.

Samen met zijn goede vriend Miles van Wijngaarden haalt hij vaker riskante stunts uit, die hij vervolgens op Youtube zet. Ze bereiden hun sprongen goed voor. "Het idee is drie jaar geleden ontstaan. Toen liep ik hier in Zaandam met een vriend van mij. We dachten dat het 'insane' zou zijn als dit mogelijk was. Afgelopen week hebben we dezelfde sprong gemaakt, gisteren hebben we hem gefilmd."