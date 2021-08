Regels voor festivals voorlopig onveranderd: "Dit is een stomp in het gezicht"

De regels voor horeca, theaters, bioscopen en festivals blijven voorlopig zoals ze zijn, kondigde demissionair premier Rutte in de persconferentie over de coronamaatregelen. Hoewel de anderhalve meter afstand vanaf 20 september zal worden opgeschort, blijven nachtclubs gesloten en ook meerdaagse festivals mogen niet doorgaan. "Een grote teleurstelling", vertelt Brian Bout, directeur van Dance Valley.

Een stomp in het gezicht, noemt Bout de verlening van de maatregelen tegenover NH Nieuws. "Ik had toch nog gehoopt dat per september nog het een of ander kon voor de andere festivals." Zijn Dance Valley stond gepland op 14 augustus en zal dus worden doorgeschoven naar 2022.

"Tenminste, dat hopen we dan, want dit is toch niet meer te begrijpen? We begrijpen echt niet meer waar we aan toen zijn", concludeert Bout. Hij maakt zich grote zorgen om de leveranciers, de hele festivalindustrie, maar ook over de bezoekers. "Die zijn echt hard toe aan een festival, aan een feestje. Die gaan nu de grens over, naar Engeland, naar Duitsland. Want daar zijn wel de grote festivals open."

Domper

Afgelopen dinsdag had de organisatie van het Amsterdamse festival Valtifest nog hoop, maar inmiddels is duidelijk dat het festival in het eerste weekend van september niet door kan gaan. "We hadden het stiekem verwacht, maar het blijft wel een enorme domper dat je uiteindelijk al die voorbereidingen voor niks hebt gedaan" zegt Nora van der Woude, producer van het festival.

Een festival met 750 bezoekers zou mogen, maar dat redden ze naar eigen zeggen niet. "Die verdwijnen op dit terrein. En buiten dat, financieel kun je voor 750 man ook echt geen festival organiseren."