'Duurzaamst' kamperen aan de rand van het bos: "Het zet ons zelfs tot nadenken"

Zonneboilers, 'heatpipes', douchen met gezuiverd regenwater: vrijwel alles is duurzaam op camping 'Het Bos Roept' in Slootdorp. Na vier jaar hard werken is de camping met financiële steun uit de regio en uit Europa eindelijk (zo goed als) klaar. "Het is duurzaam, maar het moest ook aangenaam zijn, met comfort", zegt beheerder Gidus Hopmans.

Aan de lopende band klinkt het 'goedemorgen' bij het ontwaken van de camping aan de rand van het Robbenoordbos. Beheerder Gidus Hopmans nam samen met zijn schoonzus in 2017 de natuurcamping over van Staatsbosbeheer. Toen al had hij een missie: "Ik wilde een duurzame camping, maar ook eentje met comfort. Het moet ook aangenaam zijn. Daar zijn we wel in geslaagd."

Tien dagen

Dat blijkt uit wel uit de reacties van de gasten. Een familie uit Zwaag is in ieder geval tevreden: "We komen van dichtbij, dus dat is al duurzaam, maar omdat we hier zijn gaan we wel mee met de camping. We zijn niet zo ecologisch ingesteld, maar het zet zelfs ons tot nadenken. We hebben al een week geen vlees gegeten. De sfeer is goed met de gasten onderling. Volgend jaar willen we zeker tien dagen."

Hopmans ontwerpt zelf de vaste sanitair en logeergebouwen die op het terrein staan. Alles is herbruikbaar. Ook de bouw gebeurt in samenwerking met lokale aannemers: "Voor de gasten denk ik dat we hebben neergezet wat we wilden neerzetten. En dat het gasten ook tot nadenken zet, ja daar word ik wel blij van als iemand zoiets zegt."