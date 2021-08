Dit was de van persconferentie Rutte en De Jonge over de coronamaatregelen

Het kabinet zal op vrijdag 17 september een definitief besluit nemen of de anderhalvemetersamenleving echt kan worden afgeschaft op die maandag daarop. Ook de mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies komen dan mogelijk te vervallen. Er komen dan meer mogelijkheden voor horeca en evenementen, al blijft testen voor toegang verplicht.



Wel blijven de discotheken en nachtclubs ook na 20 september gesloten. Pas vanaf 1 november, als mogelijk alle coronamaatregelen vervallen, zullen deze pas weer open kunnen.

MBO en hoger onderwijs

Verder maakte het demissionaire kabinet bekend dat het mbo en hoger onderwijs per 30 augustus weer opengaan. De heropening zal onder een aantal voorwaarden zijn: er mogen maximaal 75 studenten per ruimte aanwezig zijn, iedereen in het onderwijs moet twee keer laten testen, mondkapjes zijn verplicht op de gangen, en er moet worden gelet op ventilatie, afstand en hygiëne.

Op middelbare scholen blijft de voorlopig nog de anderhalvemeterregel gehandhaafd en moeten leerlingen verplicht een mondkapje dragen.

Zandvoort

De Formule 1 in Zandvoort begin september gaat door, met als voorwaarde dat maar twee derde van het totale publiek aanwezig mag zijn. Wie van de kaarthouders erbij mag zijn zal uiterlijk woensdag 18 augustus bekend worden gemaakt door de organisatie. Mensen die al een kaartje hebben kunnen deze behouden voor de race van 2022 of hun geld terugkrijgen.

