Zorgen om toename bijtincidenten honden: "Mensen doen maar wat"

"Honden worden niet opgevoed, worden niet gesocialiseerd. Mensen doen maar wat. Dan gaat het mis", zegt een van de baasjes die training volgt bij de kynologenclub in Heerhugowaard aan mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Een deel van de honden in Nederland komt van 'broodfokkers', die het vooral om geld gaat. En dan zijn er natuurlijk eigenaren die hun viervoeter niet goed opvoeden, bijvoorbeeld omdat ze hun pre-corona leven weer oppakken, spijt hebben of met de beste intenties niet goed weten hoe.



En dan zijn er ook nog veel mensen die wel hondentraining willen volgen en eerder niet terecht konden. Ook de Heerhugowaardse tak van Kynologenclub West-Friesland was dicht en heeft nu een wachtlijst. "Er zijn veel meer 'groene' honden, honden die al wat ouder zijn. Daar merken we het wel goed aan", vertelt hondentrainer Mariska Lansbergen.

Bekijk hieronder de reportage van Heerhugowaard Centraal: