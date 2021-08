Veel hulpdiensten op de been om man uit Markermeer bij Hoorn te halen

De Hoornse reddingsbrigade kreeg iets voor 16.00 uur een melding dat een man te water was geraakt op het Markermeer. Wat er precies is gebeurd, moet nog verder onderzocht worden, vertelt Patrick Pit van Reddingsbrigade Hoorn.

De melding kwam van een boot die zich op dat moment tussen Hoorn en Schardam bevond. "We denken dat de boot waterplanten in de schroef heeft gehad", aldus Pit. "Het vermoeden is dat deze meneer het water in is gegaan om te kijken, vermoedelijk ook om de waterplanten uit de schroef te halen."

Twee reddingsboten

Door de andere opvarende van de boot is vervolgens alarm geslagen omdat het niet goed ging met de man. "Wij zijn vanuit Hoorn met twee boten uitgevaren, we hebben de persoon aan boord genomen en meegenomen naar onze reddingspost." Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de man is meegenomen door de ambulancedienst.

De melding bracht uit voorzorg ook veel brandweerlieden op de been. "Als diegene niet snel gered wordt, dan moet je een veel groter gebied doorzoeken", legt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer schaalde ook snel af, omdat de man al gauw aan boord van de reddingsboot was.

Elke seconde telt op zo'n moment, vertelt ook Patrick Pit van de reddingsbrigade. "Een helikopter was onderweg en de brandweer was onderweg met duikteams. Als iemand niet meer reageert, dan was wel echt iets aan de hand, we zijn blij dat er zo groot is opgeschaald."