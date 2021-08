Heemstedenaar krijgt lintje voor jarenlange inzet Haarlemse hofjes

Jan Willemink uit Heemstede heeft gisteravond een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet rondom de hofjes in Haarlem. In het monumentale hofje In den Groenen Tuin in het centrum is Willemink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Heemstedenaar zet zich al sinds lange tijd in voor de hofjes in Haarlem en in de rest van Nederland. Sinds 1991 is hij voorzitter van het college van regenten van de stichting Hofje 'In den Groenen Tuin', een rijksmonument uit 1616.

Dankzij hem werd de stichting weer financieel gezond en toekomstbestendig. Hij voerde verbeteringen door met veel oog voor de historische waarde, de tradities en het sociale karakter van het hofje.

"Een bijzonder moment"

Maar toch had hij dit niet zien aankomen. Met een smoes was hij naar het hofje gelokt. Daar kreeg hij het lintje uitgereikt van locoburgemeester Floor Roduner. "Dit is een bijzonder moment. Ik hoop me nog veel jaren met plezier te kunnen inzetten."

Ook in bredere zin zet hij zich in voor de hofjes. Hij is penningmeester van de stichting Haarlemse Hofjes en van de stichting Haarlemse Hofjeskrant. Daarnaast organiseert hij rondleidingen. Maar ook buiten Haarlem is hij actief.

Afscheid

Zo is hij onder andere penningmeester van de stichting Landelijk Hofjesberaad. Door zijn overleg met het Ministerie van Financiën werden hofjes met minder dan vijftig woningen vrijgesteld van verhuurdersheffing. Zo konden de hofjes blijven voortbestaan. Gister namhij afscheid van deze functie.