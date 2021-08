Roos bang voor geldautomaat onder haar woning: "Wachten op een ontploffing"

Op de Amsterdamseweg in Amstelveen zat vroeger altijd een pinautomaat van de Rabobank. Die automaat is in 2020 weggehaald vanwege het risico op plofkraken. Nu lijkt het er op dat er alsnog een pinautomaat geplaatst gaat worden. En dat terwijl daar sinds kort een gezin boven woont.

Roos Frederikse is afgelopen juni verhuisd naar een bovenwoning, exact boven de plek waar vroeger een geldautomaat zat. Toen ze er kwam wonen was er nog geen sprake dat er een nieuwe automaat zou komen.

"Ik heb expres nog wat research gedaan. Toen zag ik dat de automaat was weggehaald vanwege het risico op een plofkraak. Daarom hield ik er geen rekening meer mee dat het er alsnog zou komen."

Ze vervolgt: "Ik zit met mijn handen in het haar. Ik wil mijn kinderen ook gewoon niet bang maken met het idee dat er kans is op een ontploffing onder hun huis. We hebben speciaal voor Amstelveen gekozen vanwege de rustige leefomgeving zo bij het bos."

Nieuwsgierig

Ze kwam bij toeval achter de plannen voor een nieuwe geldautomaat onder haar huis: "Mijn moeder zag dat er mensen bezig waren om allemaal dingen op te meten beneden. Ze is van nature nieuwsgierig, dus vroeg ze waarom die mensen daar bezig waren. Toen werd haar verteld dat er een nieuwe geldautomaat zou komen."

Om verder onderzoek te doen neemt ze contact op met Geldmaat, zij gaven aan dat ze niet van plan zijn op dat adres een automaat te plaatsen. Maar toch is Roos er nog niet gerust op. "Ik keek verder op de site van de gemeente. En daar zag ik ineens dat er een vergunning was verleend om zo'n automaat te plaatsen. De vergunning was echter niet verleend aan Geldmaat, maar aan het bedrijf 'Euronet ATM'", aldus Roos.

Nieuwe situatie

Michel Becker, van de politieke partij Actief voor Amstelveen, heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe pinautomaat. "Dit pand was vroeger in gebruik als filiaal van de Rabobank, maar is na jaren leegstand, nu in gebruik als kantoorruimte, met een door een gezin met twee jonge kinderen gehuurde bovenwoning", aldus Becker. "Hierdoor is nu sprake van een nieuwe situatie en zou er eigenlijk geen vergunning voor afgegeven moeten worden."

Roos Frederikse is inmiddels een bezwaarprocedure gestart: "Ik verzoek de burgemeester met klem om de vergunning terug te trekken. Ondertussen ga ik ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om de bouw niet eens te laten beginnen."

De gemeente is door mediapartner AAN! om een reactie gevraagd, maar zij gaven aan nog niet te kunnen reageren in verband met vragen aan het college. De nieuwe exploitant van de pinautomaat, Euronet ATM, was niet bereikbaar voor commentaar.

Verhuizen

Ondanks dat de zaken nog lopen is Roos ten einde raad: "Als dit zo doorgaat dan denk ik echt dat we moeten gaan verhuizen. Ik kan hier niet boven wonen als ik mijn leven niet zeker ben."