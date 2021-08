Pret, prut en padden zoeken: 55 jaar vakantiespelen in het Dijkgatbos

Vieze kleren, kleine oogjes van net iets te weinig slaap en een hoop gelach, kortom: volop drukte in het Dijkgatbos bij Wieringerwerf. Daar zijn de jaarlijkse vakantiespelen. Vier weken lang krijgen honderden kinderen uit de regio de kans zich in het bos uit te leven en te leren. Het is de 55e editie van de Vakantiespelen.

Met een kabelbaantje over de sloot, springkussens, hindernisbanen en padden zoeken. Dat hebben Evy en Laura gedaan: "Dit zijn Zwartje en Dikkie Dik. Het is leuk in het bos, want je kunt allerlei avonturen beleven. Volgend jaar willen we weer."

Vallende sterren

De afgelopen weken hebben zo'n 1.200 kinderen aan de vakantiespelen meegedaan. "De vakantiespelen zijn ooit begonnen als alternatief voor gezinnen die niet veel geld hadden om op vakantie te gaan of niet vanwege het werk op het land niet weg konden in de zomervakantie", vertelt Wessel Braaf van de Stichting Vakantiespelen. "Tegenwoordig kan iedereen gewoon meedoen en iedereen heeft er heel veel zin."

Vandaag is de laatste dag van de vakantiespelen. De oudste groep mocht bij uitzondering van Staatsbosbeheer zelfs een nacht in het bos blijven slapen. Daar is alleen weinig van gekomen, vertellen Roan en Jelle: "We hebben tot heel laat vallende sterren gekeken, Het was heel helder. Het was een heel vermoeiende week, maar dit vergeten we nooit meer."