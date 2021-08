Kudus blijft onzekere factor bij Ajax: ''Ik durf niet te zeggen wanneer hij kan aansluiten''

Ajax kan morgenavond tegen NEC nog niet beschikken over Mohammed Kudus, dat liet trainer Erik ten Hag vanmiddag weten tijdens de persconferentie. De middenvelder raakte tijdens een oefenwedstrijd in de voorbereiding geblesseerd aan zijn enkel, sindsdien traint hij apart van de groep. Ten Hag vindt het moeilijk te bepalen wanneer de Ghanees weer fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. De trainer kan morgen ook geen beroep doen op Tagliafico en Schuurs.

Het huwelijk tussen Kudus en Ajax is tot op heden nog niet bepaalt gelukkig te noemen. Sind zijn komst spendeerde hij meer tijd in de lappenmand dan op het veld. In oktober vorig jaar raakte de behendige middenvelder geblesseerd aan zijn knie en moest lang aan zijn herstel werken. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakt Kudus volgens zijn trainers een goede indruk, maar nu moet hij opnieuw terugkomen van een blessure. Hoe ernstig het kwetsuur aan zijn enkel is en hoelang zijn herstel gaat duren is onduidelijk. ''Ik durf niet te zeggen wanneer hij weer kan aansluiten'', zegt Ten Hag. ''Elke keer hopen we dat hij terug kan komen, maar dan valt het weer tegen. We moeten het afwachten. ''

Voor Ajax begint morgen dus het nieuwe seizoen. Om 21.00 uur spelen ze tegen het gepromoveerde NEC Nijmegen. Aan Ajax de taak om de zure nasmaak van het 0-4 verlies tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal weg te spoelen. ''Er zitten heel veel facetten aan die 0-4, daar kunnen we ook ons voordeel uit halen. Zo zie ik dat, zo ziet de spelersgroep dat. Maar laat een ding duidelijk zijn, het was hier de afgelopen dagen niet gezellig'', zegt Ten Hag. Ten Hag zal het morgen moeten doen zonder Tagliafico. Hij is twee wedstrijden geschorst na zijn rode kaart tegen PSV. Ook Perr Schuurs is nog niet van de partij, Erik ten Hag hoopt dat de verdediger volgende week weer kan aansluiten bij de groep. Ook Maarten Stekelenburg kampte de afgelopen week met lichte klachten, hij zit morgen bij de selectie en kan spelen.

