David Endt in De Aftrap: 'Bedreigingen Berghuis te walgelijk voor woorden'

Afschuw over de bedreigingen aan het adres van voetballer Steven Berghuis. Deze week deed de van Feyenoord naar Ajax overgestapte Berghuis in twee gevallen aangifte bij de politie. Voetbalmakelaar David Endt noemt de bedreigingen in de nieuwe voetbaltalkshow De Aftrap van NH Sport 'te walgelijk voor woorden'.