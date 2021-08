Hoorn informeert inwoners over hulp bij geldnood door corona

Alle inwoners in Hoorn ontvangen een brief met informatie over de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die dit jaar te maken hebben (gehad) met een flink inkomensverlies van minimaal 30 procent door corona en de noodzakelijke woonkosten niet kunnen betalen.

“We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Vanwege de verlenging en de verhoging van de regeling, willen we bewoners informeren. Al dan misschien niet voor zichzelf, dan wel voor iemand in hun omgeving”, vertelt Jara Hof, woordvoerder van de gemeente Hoorn.

Minder inkomsten door corona

Volgens de gemeente hebben veel inwoners door de coronamaatregelen te maken met minder inkomsten. Bijvoorbeeld omdat zij in de horeca werkten en hun baan kwijt zijn geraakt of als zelfstandig ondernemer niet hebben kunnen werken. Hierdoor is 'het betalen van de huur of hypotheek, de gas-, water- en lichtrekening elke maand een gevecht'.

Wethouder Kholoud al Mobayed: "Er is niets vervelender dan tussen wal en schip vallen als het water je aan de lippen staat. Daarom is deze regeling een goed vangnet. Wij kunnen iedereen helpen. Zowel met deze regeling als maatwerk via onze inkomensondersteuning, ook wanneer het bedrag van 2400 euro niet genoeg is. De deskundigen hebben contacten met het ondernemersplein en andere netwerkpartners om ervoor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt."

Onduidelijkheid over regels

In april werd bekend dat er landelijk veel minder gebruik werd gemaakt van de TONK-regeling dan door de gemeenten gedacht. Er zou veel onduidelijkheid zijn rond de regels van de uitkering.

Woordvoerder Jara Hof van de gemeente Hoorn bevestigt dat er veel vragen over deze regeling binnenkomen. "Mensen denken dat ze het terug moeten betalen of dat er belasting over betaald moet worden, maar dat is niet zo. Het is echt een eenmalig bedrag om mensen in deze crisis te helpen." Het minimumbedrag dat inwoners ontvangen is 2400 euro. Van dit bedrag kunnen zij noodzakelijke woonkosten, zoals huur, hypotheek of de gasrekening betalen.

Veel mensen helpen

Toch gaat het in Hoorn wel goed met de aanvragen. "Tot nu toe vroegen 140 inwoners van Hoorn de eenmalig uitkering aan. We doen het gemiddeld iets beter dan andere gemeenten. Maar we kunnen nog veel meer mensen helpen. Ook als ze niet 30 procent inkomensverlies hebben. Daar hebben we andere regelingen voor. Deskundigen zitten klaar om te helpen.”

De TONK-regeling aanvragen kan via de website van de gemeente Hoorn, via www.hoorn.nl/tonk.