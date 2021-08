Politiewetenschapper gevonden die onderzoek wil doen naar doodschieten Duitse Sammy Baker

Advocaat Richard Korver en de politie zijn het eens geworden over een politiewetenschapper die onderzoek kan doen naar het doodschieten van de Duitse Sammy Baker in Nieuw-West vorig jaar. Via een civiele procedure probeert Korver namens de nabestaanden nader onderzoek af te dwingen naar de fatale schietpartij.

De nabestaanden willen dat het incident, waarbij de met een mes bewapende en verwarde Baker door twee agenten werd doodgeschoten, door twee deskundigen bekeken wordt. Er wordt nog gezocht naar de tweede deskundige, een psychiater, waar beide partijen het mee eens zijn. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Conclusie

Aan de hand van de conclusie van die twee deskundigen hopen de nabestaanden sterker te staan bij eventuele juridische vervolgstappen. Op dit moment is er alleen een rapport van de Rijksrecherche, de nabestaanden willen daarom aanvullend onderzoek. Ze willen onder meer weten waarom er geen beroep werd gedaan op een psycholance. Eerder zeiden ze dat er geen dreiging was op het moment dat de agenten Baker probeerden aan te houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt daar anders over en maakte in mei bekend de betrokken agenten niet te vervolgen. Ze hebben volgens het OM uit een noodweersituatie gehandeld, omdat Baker zwaaiende en stekende bewegingen maakte met zijn mes en een vest van een agent raakte. Baker zou eerder nergens op hebben gereageerd en mogelijk in een drugspsychose hebben verkeerd.

Mars

Familieleden en vrienden van Baker lopen vanavond van de Dam naar de Honselaarsdijk om te demonstreren. Rond de familie heeft een groep sympathisanten zich verzameld die ageert tegen politiegeweld. Eerder werd al in Duitsland gedemonstreerd. De dood van Baker heeft bij onze oosterburen tot grote verontwaardiging geleid.

Volgens Het Parool zijn de namen van de betrokken agenten en de officier van justitie de afgelopen twee weken op sociale media verspreid. Dat zou zijn gebeurd door de moeder van Baker, maar volgens advocaat Korver lagen die namen eerder al op straat na een publicatie in de Duitse krant Bild Zeitung. Hij geeft toe dat de nabestaanden een aantal dingen op social media hebben gezet die 'niet chic' zijn, maar dat die later op zijn aangeven zijn ingetrokken.

Het OM meldt dat het Korver over de diverse posts heeft geïnformeerd en heeft gevraagd of hij zijn cliënten kan verzoeken te stoppen met het publiceren van namen. "Politie en OM zijn van mening dat het geen pas geeft om namen van collega’s die gewoon hun werk doen op deze manier op social media of elders te publiceren."