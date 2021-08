Zo veel zware drinkers wonen er in onze provincie

In Noord-Holland wonen flink wat mensen, die minimaal één keer per week zes glazen alcohol of meer drinken. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD's.

AdobeStock

In Amsterdam wonen de meeste zware drinkers: zo'n tien procent van de volwassenen drinkt minimaal één keer per week meer dan zes glazen alcohol. Landelijk is dat zo'n acht procent, blijkt uit de meest recente Gezondheidsmonitor. In Hollands-Noorden is dat 9,2 procent.

In het enquête-onderzoek, dat één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd door het CBS, RIVM en de GGD's, wordt onder meer in kaart gebracht hoeveel mensen 'te veel' drinken. Wat 'te veel' is, hangt af van het aantal glazen alcohol dat iemand drinkt en het geslacht. Op basis daarvan becijferen de onderzoekers het aantal 'overmatige drinkers' en 'zware drinkers'.

Het aantal 'overmatige drinkers' is onder meer het grootst in het Gooi. Daarbij gaat het om mannen die in een week meer dan 21 glazen alcohol drinken of vrouwen die wekelijks 14 glazen nuttigen. Coronacrisis wegdrinken Zo'n elf procent van de Nederlanders zegt in de coronacrisis meer alcohol te drinken dan in de periode ervoor, zegt het Trimbos Instituut op basis van cijfers van de GGD'en. Zorgelijk is volgens de organisatie dat zich in deze groep 'ook meer (beginnend) problematische drinkers bevinden'. Twintig procent laat juist vaker een drankje staan dan in de periode voor corona.

