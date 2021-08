Aantal zware drinkers in de provincie verschilt per regio

Een biertje, een wijntje of een borrel, iedere Noord-Hollander houdt wel van een glaasje op zijn tijd. Maar er is een verschil tussen af en toe een borrel nemen en zwaar drinken. Een zware drinker is iemand die minimaal één keer per week zes glazen alcohol drinkt en het aantal zware drinkers verschilt nogal per regio in de provincie, blijkt uit een onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD's.

AdobeStock

In Amsterdam wonen de meeste zware drinkers: zo'n 10 procent van de volwassenen drinkt minimaal één keer per week meer dan zes glazen alcohol. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, dat is 8 procent, blijkt uit de meest recente Gezondheidsmonitor. Ook in de regio Hollands-Noorden ligt het percentage zware drinkers hoger dan gemiddeld, namelijk op 9,2 procent. De regio Kennemerland scoort het laagst, met een percentage van 7,7 procent zware drinkers.

In het enquête-onderzoek, dat een keer in de vier jaar wordt uitgevoerd door het CBS, RIVM en de GGD's, wordt onder meer in kaart gebracht hoeveel mensen 'te veel' drinken. Wat 'te veel' is, hangt af van het aantal glazen alcohol dat iemand drinkt en het geslacht. Op basis daarvan becijferen de onderzoekers het aantal 'overmatige drinkers' en 'zware drinkers'.

In het Gooi ligt het percentage zware drinkers lager dan het gemiddelde (7,8 procent), maar dat betekent niet dat deze regio het braafste jongetje van de klas is. Het Gooi heeft namelijk een van de hoogste landelijke percentages (7,3 procent) aan overmatige drinkers, dat zijn mannen die wekelijks meer dan 21 glazen alcohol drinken of vrouwen die 14 glazen alcohol nuttigen. Coronacrisis wegdrinken Zo'n 11 procent van de Nederlanders zegt in de coronacrisis meer alcohol te drinken dan in de periode ervoor, zegt het Trimbos Instituut op basis van cijfers van de GGD'en. Het is volgens de organisatie zorgelijk dat in deze groep zich "ook meer (beginnend) problematische drinkers bevinden". Twintig procent van de Nederlanders laat juist vaker een drankje staan dan in de periode voor corona.

Bekijk hieronder het alcoholgebruik in jouw omgeving.