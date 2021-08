Reinier (30) schrijft een ode aan Hoofddorp: "Waar men elkaar op straat nog groet"

"Pal in de kern van de randstad. En in Schiphols ambiance. Ligt Hoofddorp, dorp en stad in één, als poortwachter van Nederland." Het zijn de zinnen waarmee de ode aan Hoofddorp van Reinier van der Veer begint.

Reinier van der Veer

De 30-jarige Reinier woont sinds mei in Hoofddorp en heeft nu al deze ode op zijn naam staan. Hij vertelt dat hij de tekst samen met zijn dorpsgenoten heeft geschreven. "Ik heb met jong en oud gesprekken gevoerd over wat volgens hen Hoofddorp maakt zoals het is. Ik had het ook vanuit mijn eigen perspectief kunnen schrijven, maar ik wilde iets schrijven wat voor en door de mensen gemaakt is", aldus Reinier. De Hoofddorper verliet de grote stad voor zijn huidige woonplaats, een plek waar hij zich kan terugtrekken. Het dorpse van een dorp "Met het dorpse van een dorp en toch verbonden met de toekomst. Verbonden met de wereld hier wordt nieuwigheid omarmd", vervolgt hij in zijn ode. Hij legt uit dat hij doelt op alle faciliteiten in het dorp: "Ondanks dat het officieel een dorp is, heeft het de omvang en het gevoel van een stad. In onderstaande video draagt Reinier zijn ode voor aan voorbijgangers. Op het Burgemeester van Stamplein, bij molen de Eersteling en bij het Oude Raadhuis ontvangt hij positieve reacties:

"Ik vind het altijd goed om iets positiefs te doen, maar het leek wel alsof de mensen hier even aan toe waren. We zitten al behoorlijk lang in een crisis en er is heel veel negativiteit. Iets positiefs doen voor mensen is altijd fijn, maar in deze tijd is het wel extra fijn denk ik. Ik denk ook dat de mensen het nodig hadden." Reinier staat ook wel bekend als 'Dichtwater' en schreef de ode in opdracht van 'De Blikvangers', een initiatief dat positiviteit probeert te brengen.