Wekenlang zorgde medisch personeel voor tweeling van Mart, nu doet hij iets terug

In 2020 bleek de vrouw van Mart zwanger van een drieling. Een spannende tijd brak aan. Een van de baby's ontwikkelde zich niet goed en heeft het niet gered, maar de andere twee wel. Doordat de baby's eeneiig waren en gebruik maakte van dezelfde placenta, traden er complicaties op en ontstond de aandoening TAPS. "Een van onze eeneiige tweeling bleef voor een andere baby, die zich helaas niet goed had ontwikkeld, bloed rondpompen, waardoor grote risico's ontstonden in de zwangerschap", vertelt Mart eerder deze week op NH Radio.

Uiteindelijk is de tweeling van Mart en zijn vrouw bij 29 weken gehaald in het LUMC in Leiden. "Er waren gewoon zulke grote risico's in de zwangerschap, dat op een gegeven moment een afweging gemaakt moest worden. Dan is het risico groter in de buik dan wanneer ze te vroeg geboren worden. Bij ons lag dat kantelpunt op 29 weken."

Zware en spannende tijd

Vervolgens hebben de twee kindjes elf weken lang in drie verschillende ziekenhuizen gelegen, een zware en spannende tijd voor Mart en zijn vrouw. "Je kunt eigenlijk niet zoveel doen", vertelt Mart. Ze probeerden zoveel mogelijk bij de baby's te zijn, maar op een gegeven moment ziet het medisch personeel dat Mart er erg onder lijdt.

"Een van de medici zag het aan mijn gezicht en zei: 'Dat gaat volgens mij helemaal niet zo goed'. Ze vroeg: 'wat doe je nou heel graag'. En ik zei 'hardlopen'. Dus zij zei: 'Ga alsjeblieft een stukje hardlopen, want volgens mij knap je daar van op.'"

Uitlaatklep

En zo begon bij Mart het idee te groeien om een sponsorloop te organiseren. Hij wil dat er meer geld komt voor onderzoek naar de aandoening TAPS. "Het is nodig, omdat er nog heel veel kennis nodig is en er nog heel weinig bekend over is. En ook omdat het zeldzame afwijkingen zijn en het moeilijk is om daar fondsen voor te werven."

Inmiddels gaat het nu goed met de tweeling en kan Mart volop trainen voor de enorme sponsorloop langs de drie ziekenhuizen in Leiden, Alkmaar en Hoorn die voor hun tweeling gezorgd heeft. "Het is voor ons een manier om direct iets terug te doen voor het team, dat ons supergoed geholpen heeft in die moeilijke periode."