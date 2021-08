Drukte op hotspot Hoornse kermis, geen extra maatregelen voor laatste weekend

De grootste kermis van Noord-Holland trekt een groot publiek aan. Ook op doordeweekse avonden is er veel animo voor de Hoornse kermis. Vanwege incidenten vorig jaar is de beveiliging dit jaar strenger. Dat uit zich vooral in het sneller uitdelen van een gebiedsverbod: tot nu toe is het kermisgebied verboden terrein voor 25 mensen.

Grote incidenten zijn niet voorgekomen. Er lopen dit jaar extra beveiligers rond op het terrein, die er bovendien 'strak bovenop zitten', zegt Fatima van het Kaar van de gemeente Hoorn. "Ze zijn strenger, we doen dit jaar bijvoorbeeld een tassencontrole. Als je iets bij je hebt wat we niet willen, dan krijg je een gebiedsontzegging." In het eerste weekend kregen acht bezoekers een gebiedsontzegging. Dat was vanwege 'hinderlijk of agressief gedrag' of het niet luisteren naar de beveiligers. Het lik-op-stuk-beleid van de beveiligers leidde later deze week tot meer gebiedsontzeggingen. Tot nu toe zijn er 25 bezoekers van het kermisterrein gestuurd. Zo'n ontzegging geldt van één tot negen dagen. Niet klieren Ontzeggingen worden dus uitgeschreven, omdat bezoekers verboden spullen op zak hebben, zoals drank of wapens. "Of omdat je loopt te klieren op het beveiligingsterrein. De beveiliger is bijvoorbeeld uitgescholden", aldus Van het Kaar. Volgens Van het Kaar zijn vooral jongeren aangesproken, maar ook 'wel wat volwassenen'.

De reden om de beveiliging dit jaar aan te scherpen, zijn verschillende incidenten die vorig jaar plaatsvonden. Zo was één vechtpartij destijds reden om het kermisterrein vroegtijdig te sluiten. "Daar hebben we lering uitgetrokken, we hebben nu meer beveiligers rondlopen. Een vechtpartij zoals vorig jaar hebben we niet gehad." De politie laat ook weten dat de Hoornse kermis voor hen rustig verloopt, op een klein incident tijdens het openingsweekend na. Toen moest de politie een aantal personen uit elkaar halen.

De jongerenwerkers zijn dit jaar ook 's avonds aanwezig en houden een oogje in het zeil. "Het is gisteren heel vermoedelijk verlopen en vanavond zijn we er weer", vertelt teamcoach Jerrol Lashley. Volgens Lashley zijn er geen grote incidenten geweest. "Wat wij zien is dat een gebiedsontzegging volgt, omdat de instructie van de beveiliging niet wordt opgevolgd of om de reden dat ze hun hoodie niet af willen zetten."

Er komen dit jaar veel meer bezoekers af op de Hoornse kermis. Vorig jaar was de kermis voor het eerst op het Pelmolenpad, maar bleef de animo lager door de destijds tropische temperaturen. "Exploitanten kunnen dit jaar een lekkere boterham verdienen", zegt Fatina van het Kaar vandaag. Tijdens het eerste kermisweekend was het zo druk dat de toegangspoort tijdelijk dicht ging. Ook afgelopen dinsdag was dit kort het geval. In aanloop naar het laatste weekend worden er geen extra maatregelen getroffen. "Als het te druk is, dan sluiten we het hek en laten we bezoekers gefaseerd naar binnen. Je staat dan niet langer dat tien minuten in de rij", verwacht Van het Kaar. Op de website van de kermis staat een druktemeter, die live aangeeft hoe druk het is.