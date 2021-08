Rosalinde (14) schrijft brief aan Mark Rutte: 'Doe wat aan klimaatverandering'

Opwarming van de aarde met een stijgende zeespiegel en intensere hittegolven als gevolg: de 14-jarige Rosalinde Leijdekker uit Heiloo maakt zich grote zorgen. Daarom schreef ze een brief aan demissionair premier Mark Rutte, die gepubliceerd werd in NRC Handelsblad . "Dit is mijn toekomst en van zoveel andere jongeren. Jammer genoeg hebben wij geen inspraak in de Tweede Kamer, maar u wel", schrijft Rosalinde.

Rosalinde besloot de brief te schrijven nadat deze week het IPCC-rapport - een rapport over klimaatverandering door het klimaatpanel van de Verenigde Naties - verscheen. In het rapport wordt gewaarschuwd voor weersextremen door 'ongeëvenaarde klimaatverandering'.

"Het is niet zomaar iets, het rapport van de IPCC", aldus Rosalinde in haar brief. "Voor de duidelijkheid, hierin staat dat enkel als er ingrijpende maatregelen worden getroffen, de aarde 'slechts' 1,5 graden Celsius opwarmt." Ze vervolgt: "Gevolgen hiervan zijn: meer en vaker zware regen, vaker droogte en minder ijs op de noordpool. Dit is mijn toekomst en van zoveel andere jongeren. Jammer genoeg hebben wij geen inspraak in de Tweede Kamer, maar u wel."

Machteloos

Rosalinde voelt zich machteloos over haar toekomst, schrijft ze. "U en uw collega's in de Tweede Kamer zijn degenen die iets aan dit drastische probleem kunnen doen. Ik voel me machteloos over mijn toekomst, die in handen is van mensen die mijn leven niet zullen leven. Daarom vraag ik u hier iets aan te doen."

De 14-jarige Heiloose wil dat het tegengaan van klimaatverandering 'net zoveel aandacht krijgt als de coronacrisis'. "Met diepe pijn in mijn hart hoor ik u alleen praten over de coronacrisis, terwijl er een veel belangrijkere crisis aan de hand is."

Ook geeft ze aan niet alleen over haar eigen toekomst in te zitten, maar over die van "honderden miljoenen mensen over de hele wereld. Hun toekomst wordt aangetast omdat u in plaats van de wereld redden, de economie wilt redden."

Rosalinde "hoopt heel erg" dat ze iets van Rutte kan verwachten, zo besluit ze haar brief.

Onomkeerbare gevolgen

In het klimaatrapport van het IPCC staat dat de snelheid waarmee het klimaat verandert in ten minste tweeduizend jaar niet is voorgekomen en dat sommige gevolgen van klimaatverandering onomkeerbaar dreigen te worden voor de komende eeuwen of millennia. Volgens het klimaatpanel moet de wereld zich opmaken voor veel grotere weersextremen als er niet snel intensief wordt ingegrepen.

Volgens het IPCC-rapport is het bewijs dat de opwarming van de aarde weersextremen als gevolg heeft dit keer sterker dan bij het vorige rapport, dat in 2013 verscheen. Voorbeelden van weersextremen zijn hittegolven, hevige regenval, extreme droogte en tropische cyclonen. Bovendien warmen de oceanen volgens het rapport in een ongekend hoog tempo op.