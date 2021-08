Prinses Amaliaboom plotseling gekapt: "Hoe kan dat nou?"

De Prinses Amaliaboom op de Sorghvlietlaan in Andijk, die in december 2003 geplant is ter ere van de geboorte van prinses Amalia, is tot grote verbazing van de Dorpsraad Andijk gekapt. "Een paar weken geleden stond de boom er nog", zegt voorzitter Gerrit van Keulen verbaasd.

Van Keulen trof de boom zelf gekapt aan. "Er lag vers zaagsel, de hekken waren helemaal krom en de boom was weg. Ik dacht: hoe kan dat nou?" Maar wie het gedaan heeft, is niet bekend. "Ik neem aan dat het de gemeente was. Het kan zijn dat die boom ziek is geworden of dat er op een andere manier gevaar is ontstaan, vanwege afbrekende takken bijvoorbeeld. Maar het lijkt ons de 'koninklijke weg', om in deze termen te praten, dat je de gemeenschap even informeert."

De boom bleek, volgens de gemeente, vorig jaar al in slechte conditie te zijn vanwege verminderd blad. Dit jaar was de boom 'echt dood'. Daarom is de Prinses Amaliaboom, een linde, door medewerkers van de buitendienst gekapt. Vanwege de werkzaamheden moest ook het hekwerk open gebroken worden.

Tamtam

Van Keulen vindt vooral, dat de communicatie vanuit de gemeente beter had gekund. Hij heeft nog gezocht of hij een kapvergunning kon vinden in de gemeentelijke publicaties, maar ook daar was niets gecommuniceerd over de kap van de boom. In dit geval hoefde er geen kapvergunning aangevraagd te worden, bevestigt de woordvoerder van de gemeente.

Verder vindt hij het vooral erg jammer. "De boom is destijds met veel tamtam geplant door gemeente Andijk, die toen nog zelfstandig was. De boom heeft toch een bepaalde status."

Wethouder Andrea van Langen laat weten dat de gemeente sowieso een nieuwe boom op deze locatie gaan terugplaatsen. "De bedoeling is wel om de verbinding met het Koningshuis te houden. We gaan nog even kijken hoe we dat gaan vormgeven."