Schrijver K. Schippers liet je op een andere manier naar de wereld kijken

K. Schippers, pseudoniem voor Gerard Stigter, is in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Hij werd 84 jaar. K.Schippers was een veelzijdig schrijver en dichter. Zo kreeg hij de P.C. Hooftprijs en de Libris Literatuurprijs, maar er stonden ook twee Zilveren Griffels voor jeugdboeken in zijn prijzenkast.

Robert Jan de Boer, programmamaker bij NH Nieuws, was onlangs, vlak voor zijn vakantie, nog bij K. Schippers thuis voor een portret in het kader van de serie Iconen. De Boer blikt in dit artikel terug op het bijzondere interview, dat je hierboven kunt bekijken. Diepzeeduiken K. Schippers bekeek de wereld op een andere manier dan de meeste mensen doen. Als hij door zijn geliefde Amsterdam liep, zag hij dingen waar anderen gedachteloos aan voorbij gingen. Hij las woorden en zinnen die veel mensen niet lazen. Hij verzamelde ze ook, want ze konden altijd van pas komen. Op zijn bureau lagen stapels met witte papiertjes met daarop mooie zinnen of bijzondere woorden. "Annemiek van Vleuten houdt van diepzeeduiken", las hij voor van een van die honderden papiertjes die lagen te wachten om gebruikt te woorden. "Een mooiere zin kan niet", voegde hij er glimlachend aan toe. Wielrenster Van Vleuten won op de Olympische Spelen in Tokio goud en zilver. Dus moest ik op mijn Griekse eiland onwillekeurig aan K. Schippers denken.

Kant-en-klaartjes K. Schippers wordt gezien als diegene die de ready-mades (kant-en-klaartjes in goed Nederlands) introduceerde. "Dat zegt men, of dat zo is weet ik niet. Een ready-made is een tekst die je niet zelf hebt geschreven, maar ergens vandaan haalt." Hij publiceerde ze in het literaire tijdschrift Barbarder dat hij oprichte, samen met zijn vrienden Gerard Brands en Bernlef.

"Ganzen en eenden mogen bij koud weer nog geen koud badwater hebben", citeert hij uit het legendarische tijdschrift. Een mooie zin die hij ergens had gelezen en nu poëzie was geworden. Tekst loopt door onder de foto

Een van de stapeltjes met mooie zinnetjes - Robert Jan de Boer

De namen Gento, Puskas en Di Stefano schreef hij onlangs nog op. Samen vormen de vroegere sterspelers van Real Madrid een gedicht. "Komt waarschijnlijk door het EK, dat die namen bij me boven kwamen." Als je zoals K. Schippers naar de dingen gaat kijken, werkt dat aanstekelijk. Als ik op mijn Griekse vakantie-eiland langs een restaurant loop, staat buiten een bord met daarop met krijt geschreven: Salads, Souvlaki, Gyros, Pasta. Onwillekeurig moet ik opnieuw aan K.Schippers denken.