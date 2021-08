Organisator autoshows spant kort geding aan tegen staat: "Krom dat Formule 1 wel mag"

402 Automotive, een organisator van autoshows bij onder meer het circuit in Zandvoort, dient een kort geding aan tegen de staat wegens ongelijkheid van vergunningen. Het evenement American Sunday stond op 25 juli gepland, maar werd naar eigen zeggen geannuleerd door de gemeente en dat schiet in het verkeerde keelgat bij de organisatie.

"Bij een hoop gemeenten is op het moment veel onduidelijkheid”, aldus directeur Ronald van den Broek. “Het evenement dat 25 juli zou plaatsvinden was een doorstroomevenement. Volgens de maatregelen zou dat gewoon door mogen gaan. Pretparken en dierentuinen zijn ook weer open.”

Onduidelijkheid

Vorig jaar kon het evenement wel plaatsvinden met de voorwaarden dat iedereen door kon lopen op het terrein van het circuit in Zandvoort. Van den Broek zegt dat de overheid de laatste persconferentie zeer onduidelijk is in de communicatie over dat model.

“Er is voornamelijk aandacht voor grote sportwedstrijden en zomerfestivals, maar het doorstroomprincipe is van de radar verdwenen. Daarom heeft de gemeente geen vergunning gegeven en zegt het circuit dat zij nu onder sportlocaties vallen en daarom geen doorstroomevenementen kunnen hosten.”

De gemeente Zandvoort is vandaag niet bereikbaar voor een reactie.

'Daar lopen straks wel 10.000 F1-fans rond'

Op het evenement van de organisator zouden 5.500 bezoekers afkomen. “Op een bijzonder groot terrein. Daar lopen straks wel tienduizenden mensen rond met de F1 en dat is krom. Daarom heb ik een advocaat in de arm genomen die vorig jaar ook corona-gerelateerde zaken tegen de staat heeft behandeld.”

De organisatie hoopt hiermee te bereiken dat er nu al meer duidelijkheid komt over andere uitgestelde evenementen in september.

Evenement beëindigd

Eerder werd een evenement van dezelfde organisatie op het circuit in Zandvoort vroegtijdig beëindigd omdat het er te druk was. Er kwamen toen veel meer bezoekers op het evenement af dan vooraf werd gedacht.