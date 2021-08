Burgemeester sluit huis met 986 hennepplanten in de kelder

Burgemeester Frank Dales heeft een woning aan de Wijkerstraatweg 123 in Velsen-Noord gisteren voor drie maanden gesloten. Vijf weken geleden rolde de politie in het anti-kraakpand een hennepkwekerij op met 986 planten.

Eind juni kreeg de politie bij 'een integrale controle op het pand' het vermoeden dat er iets niet in de haak was, meldt een woordvoerder. Twee weken later bezocht zij het pand opnieuw en vond de kwekerij in de kelder.

Nog dezelfde dag zijn de planten geruimd, zegt de woordvoerder. Er is in de tussentijd nog niemand aangehouden en het onderzoek loopt nog.

Er woonde niemand

Volgens een woordvoerder van de gemeente woonde er op dat moment niemand in het huis.

De burgemeester vindt het van groot belang drugscriminaliteit op te sporen en aan te pakken, zegt hij. "Daarom roep ik ook u op om bij de politie te melden als u signalen heeft dat in uw buurt drugs verhandeld worden of dat er een hennepkwekerij of drugslaboratorium aanwezig is."