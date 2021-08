LIVE NH Sport met NAC Breda - Telstar en FC Volendam - ADO Den Haag

Twee mooie wedstrijden vanavond voor Telstar en FC Volendam in de eerste divisie. De Velsenaren maken zich op voor een 'avondje NAC', terwijl de ploeg van trainer Wim Jonk in de eerste thuiswedstrijd van deze competitie ADO Den Haag ontvangt. Beide duels kun je vanaf 20.00 uur live op de radio volgen bij NH Sport.

Pro Shots/Johan Manders

Telstar begon vorige week met een niet verwacht punt thuis tegen FC Emmen (1-1) en trainer Andries Jonker is vastbesloten ook vanavond weer te verrassen. In de nieuwe talkshow De Aftrap, elke vrijdag om 17.15 uur te zien, verklapt hij dat de uitblinker van vorige week Yassine Zakir opnieuw in de basis begint. Verslaggever Erik-Jan Brinkman vertelt je wie de overige tien basisspelers zijn.

En verslaggever Edward Dekker is in Volendam waar het uit de eredivisie gedegradeerde ADO Den Haag de tegenstander van het Nieuwe Oranje is. Volendam moest vorige week even een paar keer goed slikken, nadat in blessuretijd de overwinning op FC Eindhoven werd weggegeven (2-2).

In het eerste uur van NH Sport blikt Stef Swagers vooruit op het voetbalweekend met uiteraard aandacht voor de eerste speelronde van de eredivisie. Landskampioen Ajax opent het seizoen morgenavond thuis tegen NEC en AZ neemt het in Waalwijk op tegen RKC. Verder natuurlijk ook aandacht voor de voorselectie van het Nederlands elftal. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur.