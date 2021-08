Sterrenregen kijken bij Orion: "Het is een hele bijzondere avond"

Bij sterrenwacht Orion in Bovenkarspel werden bezoekers op het dakterras gisteravond getrakteerd op de Perseïden-meteorenzwerm dat rond middernacht aan de noordoostelijke sterrenhemel te vinden was.

Theo Mulder is een grote liefhebber van het heelal en hoopte vooraf nog dat de bewolking zou optrekken. "Ik ben erg blij dat we nu een schone lucht zien", concludeert de voorzitter van Orion, terwijl hij nauwlettend zijn fototoestel in de gaten houdt. "Vanavond is een hele bijzondere avond. Ik probeer de meteorenzwerm al dagen te fotograferen."

De Perseïden-meteorenzwerm

De Perseïden-meteorenzwerm stijgt geleidelijk van enkele exemplaren per nacht vanaf eind juli, tot vele tientallen vallende sterren per uur rond het maximum, dat dit jaar in de avond van 13 augustus valt. Het is goed om ook een paar avonden voor en een paar avonden na 13 augustus te kijken, want daarna zwakt de activiteit van de zwerm weer af om eind augustus geheel te stoppen.