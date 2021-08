Fietsersbond tegen klinkers in Amsterdam-Zuid: "Daar hobbelen we overheen"

De Koninginneweg in Amsterdam-Zuid wordt heringericht. Een van de plannen van de gemeente is om de fietspaden van asfalt te vervangen door klinkers, maar daar is de fietsersbond niet blij mee. Volgens hen gaat dat ten koste van het comfortabele fietsen.

"Als de klinkers net zijn aangelegd, is het mooi glad en mooi vlak, maar binnen de kortste keren komen er gaten en kuilen in", vertelt Saar Muller van de fietsersbond. "Dan hobbelen wij daar met onze fietsen overheen."

Ook sommige buurtbewoners ziet de komst van klinkers niet zitten: "Ik houd meer van asfalt dan van klinkers. Met mijn fiets voel je al die klinkers", zegt een fietser. Een ander vindt het juist leuk: "Dan ziet het er wat 'dorpser' uit. Het is een leuker aanzicht."

Uitstraling

Het is nog niet helemaal duidelijk of de klinkers er ook écht komen. De Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (Verkeer) snapt de bezwaren van de fietsersbond ook wel. "Het is volkomen logisch. Ik vind het zelf ook minder prettig om op een klinkerpad te fietsen dan op asfalt." Er zit dan ook een andere reden achter het plan. De gemeente wil dat de weg een andere uitstraling krijgt, zodat er langzamer gereden wordt door automobilisten. "Als je klinkers in een straat hebt, dan is het voor auto's moeilijker om hard te rijden. Je merkt het als je er overheen rijdt en daardoor rem je de snelheid van auto's af", aldus De Vries.

Streetprint

Muller van de fietsersbond hoopt dat er voor een ander plan gekozen wordt. Dat kan bijvoorbeeld door een patroon van klinkers op het asfalt te printen, in plaats van echte klinkers te gebruiken. Zo wordt de indruk gewerkt dat het een 30-km-zone is, maar heeft niemand last van de hobbels. De streetprint-klinkers zullen ook worden geprint op de Kinkerstraat.

Op het definitieve plan zal de fietsersbond nog even moeten wachten. Op 15 september zal de gemeente een keuze maken.