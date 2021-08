Amsterdams hoger onderwijs heeft nog veel vragen na bericht over vermeende versoepeling

Het nieuws zou morgen tijdens een persconferentie officieel bekend gemaakt worden. Het zou de enige versoepeling van het coronabeleid zijn die morgen gepresenteerd wordt. Waarschijnlijk geldt er wel een maximumaantal van 75 studenten per collegezaal. Of er mondkapjes gedragen moeten worden is nog onduidelijk.

Wessel Agterhof, woordvoerder van de Vrij Universiteit (VU) in Amsterdam, is voorzichtig optimistisch. "Dit is uitgelekt, we moeten echt even afwachten. Misschien is het een proefballonetje, dat je weet je nooit. Maar over het algemeen leert de ervaring dat de kans zeer groot is dat dit het nieuws is. Dat is natuurlijk heel erg goed nieuws voor studenten. We moeten nog 24 uur geduld hebben en weten we hoe het eruit ziet."

Hij vraagt zich bijvoorbeeld af of er restricties nodig zijn, zoals toegangscontroles. Die heeft de VU liever niet. "Universiteiten en hogescholen zijn geen voetbalstadion. Het wordt bijvoorbeeld ingewikkeld om op tijd te komen voor je college als je buiten in de rij op anderhalve meter afstand moet wachten. Maar goed, het allerbelangrijkste is dat het weer kan doorgaan."