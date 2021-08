Jong AZ-speler Richonell Margaret verhuurd aan TOP Oss

Margaret kwam in 2019 over van Vitesse, waar hij vier keer in de Eredivisie en één keer in de KNVB Beker speelde. Bij AZ maakte Margaret vooralsnog zijn minuten in het beloftenteam. Hij kwam 43 keer in actie voor het beloftenelftal van de Alkmaarders.



Afgelopen maandag was Margaret nog trefzeker namens Jong AZ. In het met 2-1 gewonnen competitieduel met Almere City FC scoorde hij de gelijkmaker.