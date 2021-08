Knaagdierencentrum IJmuiden 'bomvol' met afgedankte en gedumpte konijnen: "Je hart breekt"

Het afdanken en dumpen van konijnen en knaagdieren is aan de orde van de dag. Het Knaagdierencentrum in IJmuiden barst zelfs uit haar voegen van het aantal dieren dat moet worden opgevangen. En dat doet bij de verzorgers pijn aan het hart. "Het is in- en intriest."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Marleen Welbergen, assistent-beheerder van het Knaagdierencentrum van de Dierenbescherming, haalt de kam door een markant wit konijn. 'Chico' heeft de twijfelachtige eer nummer 101 te zijn in de opvang. "Een paar weken terug kregen we er op een dag maar liefst 31 binnen. Dan kijk je elkaar wel even aan om te zeggen: help!", aldus Welbergen. In een paar weken tijd liep de teller snel op in de opvang, waar 'normaal gesproken' zo'n zestig dieren verblijven. Welbergen vertelt dat de afgedankte dieren soms worden gebracht, maar vaak ook worden gedumpt in woonwijken of natuurgebieden. "Soms zijn ze mishandeld. Er zijn mensen die ze maar weinig liefde geven. Maar er zijn ook mensen die er oprecht niet meer voor kunnen zorgen. Het leven loopt soms anders dan je verwacht; daar is uiteraard begrip voor." Tekst gaat verder onder de video:

Knaagdierencentrum in IJmuiden 'bomvol' met afgedankte konijnen en knaagdieren - NH Nieuws

Medewerker Maria van Etten vertelt: "Er worden jonge konijntjes gedumpt met of zonder moeder, maar ook drachtige konijnen. En langharige konijnen met vervilte vachten die over het hek worden gezet bij een kinderboerderij. We zien van alles binnenkomen bij het Knaagdierencentrum."

Landelijk probleem Volgens woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming beperkt het probleem zich niet tot de IJmond. "We zien overal in het land een flinke toename van konijnen en knaagdieren in de opvangcentra. Dat kan zijn doordat er geen opvang is gevonden tijdens de vakantie. Of de kinderen die er bijvoorbeeld op zijn uitgekeken." Thijssen roept mensen op om alleen weloverwogen aan een konijn te beginnen. "De verzorging is tijdrovend. En ook hebben ze een maatje nodig om gelukkig te kunnen zijn. Ze worden soms wel tien jaar oud", zo waarschuwt ze.

In het Knaagdierencentrum in IJmuiden hopen ze dat de mensen bij de aanschaf van een konijn eerst willen nadenken over adoptie uit een opvangcentrum. "Wij zullen de mensen goed informeren en wijzen op de voor- en nadelen van alle dieren. Zo kunnen we mogelijke teleurstellingen in de toekomst beter voorkomen."