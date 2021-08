Aanhoudingen voor oplichting en poging daartoe in Monnickendam en Castricum

Ook bij de aanhouding van twee andere verdachten, gisteren in Monnickendam, speelde een getuige een cruciale rol. Het viel de getuige op dat een man die bij een geldautomaat aan 't Spil geld opnam zich warmer had gekleed dan gebruikelijk bij een temperatuur van boven de twintig graden.

Omdat de man ook zijn gezicht had bedekt, trok de getuige aan de bel bij de politie. Hij gaf onder meer het kenteken door van de auto waarin de man na het pinnen was weggereden. Die auto werd niet veel later gezien in Amsterdam, waar de bestuurder een stopteken kreeg.

Vijfduizend euro

Bij het fouilleren van de bestuurder en de passagier en het doorzoeken van de auto werd vijfduizend euro én een pinpas aangetroffen. De pinpas bleek eigendom van een 82-jarige Monnickendammer, die onlangs aangifte had gedaan van oplichting.

De twee verdachten, mannen van 20 en 21 jaar uit Amsterdam, zijn aangehouden. Het geld en de pinpas zijn in beslag genomen.