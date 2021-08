Vogelhospitaal laat tientallen 'weesjes' los op het strand: "Geweldig, ze zijn thuis!"

De pluizige jonkies zijn de afgelopen maanden bij het Vogelhospitaal binnengebracht omdat ze iets mankeerden. "Ze zijn bijvoorbeeld bij mensen in de tuin naar beneden gevallen of ergens midden op een gevaarlijke straat beland. Het zijn in feite weesjes geworden, maar gelukkig zijn ze nu met heel veel, dus ze hebben steun aan elkaar. We kiezen deze plek altijd uit omdat er volwassen meeuwen in de buurt zijn. Ze kunnen dan afkijken waar ze bijvoorbeeld het eten vandaan kunnen halen", vertelt Wiebe Boomsma, één van de beheerders van het Vogelhospitaal.

De meeuwen hebben een half uurtje in de achterbak van een dierenambulance gezeten tussen Haarlem en IJmuiden. Als de klep eenmaal opengaat, blijkt dat de jonkies het wel erg spannend vinden om eruit te komen.