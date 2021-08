Bewonersgroep Schiphol veegt vloer aan met nieuw systeem tegen herrie

Schipholbewonersgroep PUSH uit Uithoorn heeft geen goed woord over voor het nieuwe satellietsysteem van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De groep vindt dat Schiphol en LVNL met het systeem de overlastproblemen alleen maar verschuiven en anderen opzadelen met vlieglawaai. Vanochtend maakte LVNL bekend dat met een nieuwe manier van aanvliegen door herrie geplaagde woonkernen voortaan worden ontzien.

"Elk vliegtuig dat landt, moet ook uiteindelijk ook weer een keertje starten", zegt De Leeuw. "Je hoort helemaal niets over minder hinder van startende vliegtuigen. Dat betekent dat als er groei gaat komen op basis van dit scenario, dat het aantal starts ook zal toenemen en er extra hinder onstaat."

Met het nieuwe systeem navigeren vliegtuigen niet meer via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten naar de landingsbanen.

Het satellietsysteem helpt piloten nauwkeuriger het laatste stukje naar Schiphol te vliegen. LVNL-directeur Michiel van Dorst vergelijkt het op deze manier naderen naar luchthavens met slalommen: "zodat er 's nachts minder geluid is voor de mensen die in dorpen wonen, als piloten die aankomstprocedure volgen."

Nieuw systeem tegen vliegherrie of verplaatsing van het probleem? - NH Nieuws / Doron Sajet

De Leeuw doelt op de groei die Schiphol kan verdienen door hinderbeperkende maatregelen te nemen. Het kabinet besloot in 2019 dat het aantal vluchten op Schiphol kan toenemen in ruil voor minder hinder. Eddy de Leeuw denkt dat de aankondiging van het satellietsysteem slechts een trucje is om te kunnen groeien.

'Klaar voor de toekomst'

"Het staat los van eventuele groei", zegt Michiel van Dorst van LVNL, maar ontkennen doet de topman het ook niet helemaal. "Het is sowieso mogelijk met de dingen die we doen om in de toekomst. Wij zijn klaar voor elk besluit dat het kabinet neemt."